В Приамурье вынесли приговор мужчине, укусившему полицейского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил к одному году двум месяцам колонии-поселения жителя Благовещенска, который во время задержания укусил полицейского. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый пытался скрыться от полицейских, однако оперуполномоченный и его напарник смогли догнать его и повалить на пол. При оказании сопротивления мужчина укусил полицейского за предплечье.

По решению суда подсудимого также лишили права занимать должность, связанную с управлением транспортными средствами почти на один год и восемь месяцев.