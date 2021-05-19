Два человека пострадали при падении штукатурки в центре Москвы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Два человека получили травмы при падении штукатурки с фасада дома в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"По предварительной информации, 19 мая на Садовой-Спасской улице произошло частичное обрушение штукатурного слоя фасада жилого дома. В результате двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура начала по факту инцидента проверку. Будут оценены действия управляющей компании, проверены ответственные лица. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.