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В Тюменской области эвакуировали семь школ в Ишиме из-за сообщения о минировании

Угрозы о заложенных взрывных устройствах также поступили в лицей, коррекционную и художественную школы. В зданиях работают полиция, МЧС, Росгвардия и кинологи

ТЮМЕНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Семь школ, лицей, коррекционная и художественная школы эвакуированы в среду из-за анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, эвакуации проходят третий день подряд, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"Сегодня, 19 мая, на адреса электронных почт образовательных учреждений Ишима поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах", - говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что на данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники семи городских школ, лицея, коррекционной и художественной школ. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи.

Ранее ТАСС сообщал, что 17 мая в Ишиме по этой же причине прошла эвакуация в 11 школах и двух учреждениях дополнительного образования. Эвакуация повторилась 18 мая, тогда были эвакуированы все школы и большинство детсадов города. По результатам проверок взрывных и опасных устройств не обнаружено.

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