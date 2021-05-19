В Казани эвакуировали 300 школьников из-за угроз ученика устроить взрыв

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Учеников и сотрудников гимназии №40 в Казани эвакуировали из-за угрозы одного из школьников взорвать учебное заведение, сообщили в мэрии города в среду.

"В гимназии №40 по ул. Братьев Касимовых, 12 провели эвакуацию. Эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников. Это произошло из-за угроз одного из учеников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что школьник пришел на урок с электронной сигаретой, неоднократные замечания учителя игнорировал, а после того, как учитель забрала электронную сигарету, стал угрожать взрывом, "вел себя нестабильно".

"В связи с этим было принято решение принять меры предосторожности. В настоящее время школа проверена, никаких опасных предметов не обнаружено. Учебный процесс продолжается. Сейчас со школьником работают психологи", - отмечается в сообщении.

По данным управления образования города, ученик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.