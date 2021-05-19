Виновник ДТП с двумя погибшими в Башкирии осужден на восемь лет колонии-поселения

УФА, 19 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам колонии-поселения 21-летнего жителя Башкирии, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии и совершившего ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. У обвиняемого не было прав на управление транспортным средством, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"Салаватский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Дуванского района. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Мужчина взят под сражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, не имевший водительского удостоверения, ночью в нетрезвом виде управлял автомобилем и наехал на лошадь с двумя жеребятами. "В результате ДТП 17-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия, а его сверстница скончалась через несколько дней в больнице. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении", - добавили в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").