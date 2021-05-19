На месте крушения вертолета в Белом море возобновили поисковые работы

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, которые были приостановлены накануне вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.