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На месте крушения вертолета в Белом море возобновили поисковые работы

В результате ЧП погиб пилот, два пассажира пострадали, еще один пропал без вести

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, которые были приостановлены накануне вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

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"Поиски возобновлены в 14:25 мск силами Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - сказали в пресс-службе.

17 мая в районе острова Мудьюг упал частный вертолет R-66 RA-06358. На борту находились командир воздушного судна и три пассажира. Пилот погиб, два пассажира травмированы, один пассажир пропал без вести. Вертолет разрушен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").

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