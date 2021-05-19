На месте крушения вертолета в Белом море возобновили поисковые работы

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, которые были приостановлены накануне вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.
"Поиски возобновлены в 14:25 мск силами Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - сказали в пресс-службе.
17 мая в районе острова Мудьюг упал частный вертолет R-66 RA-06358. На борту находились командир воздушного судна и три пассажира. Пилот погиб, два пассажира травмированы, один пассажир пропал без вести. Вертолет разрушен.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").