Уголовное дело возбудили в Краснодарском крае после ДТП со школьным автобусом

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП со школьным автобусом в Тбилисском районе, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили ТАСС в региональном управлении СК. Прокуратура края поставила ход расследования на контроль.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что прокуратура Тбилисского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин в среду поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей в Краснодарском крае.

Авария произошла 17 мая, по предварительным данным, легковой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, перевозившим школьников, пострадали двое детей, учитель, который их сопровождал, и водитель легкового автомобиля. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщали, что дети были пристегнуты.