Ограбившие кортеж саудовского принца в Париже получили до семи лет тюрьмы

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Суд присяжных приговорил в среду участников ограбления кортежа саудовского принца, произошедшего в 2014 году в Париже, к срокам от трех до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В общей сложности пять человек предстали перед судом: четверо были взяты под стражу в зале суда, один оправдан. Двоих доставили в зал суда из тюрьмы, где они отбывали срок за другие преступные деяния.

Один из обвиняемых, который признался, что управлял одним из двух автомобилей, заблокировавших дорогу кортежу, заявил, что не использовал оружие. Он также попытался оправдать сидевших на скамье подсудимых, утверждая, что с ним были некие "болгары", но не назвал личности этих людей. Как отмечает агентство, все обвиняемые, а также около 30 их близких и родственников, присутствовавших на заседании, были из так называемых кочевых обществ.

Нападение на кортеж одного из представителей саудовской королевской семьи было совершено в августе 2014 года. Целью грабителей оказался принц Абдул-Азиз бен Фахд - самый младший сын покойного короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда (1921-2005).

На выезде из Парижа, когда высокопоставленный гость возвращался в аэропорт в Ле-Бурже, его кортеж заблокировали два автомобиля BMW, как позже выяснилось, числившихся в угоне. Вооруженные автоматами люди, угрожая пассажирам, захватили ехавший во главе кортежа фургон с личными вещами и деньгами принца. Добычей грабителей стали €250 тыс. и $300 тыс. наличными, а также драгоценности, личные вещи принца и важные документы дипломатической миссии - автомобили в кортеже принадлежали посольству Саудовской Аравии.