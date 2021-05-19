Правоохранители изъяли около $500 тыс. при обысках в офисе tut.by и у сотрудников

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около $500 тыс. в ходе обысков в офисе белорусского новостного портала tut.by и дома у ряда его сотрудников. Об этом в среду в эфире телеканала ОНТ сообщил замначальника третьего управления Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Александр Прокопенко.

18 мая ДФР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

"После возбуждения уголовного дела производились неотложные следственные действия, было изъято порядка $500 тыс. наличными", - сообщил Прокопенко. По мнению правоохранителей, компания, будучи резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. "Чтобы получить льготы, ООО "Тут бай медиа" должно было оказывать услуги на программном обеспечении собственной разработки. Но использовалось чужое, что противоречит условиям резидентства в ПВТ", - сказал Прокопенко. По словам представителя ДФР, таким образом компания уклонялась от уплаты налогов, при этом общая сумма ущерба исчисляется "миллионами долларов США".

Со своей стороны, заместитель начальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев отметил, что в конце апреля департаментом была получена информация, согласно которой топ-менеджеры ООО "Тут бай медиа" планируют открыть в латвийском банке расчетный счет и вывести туда деньги. "Вывод данных средств значительно бы затруднил возмещение причиненного государству ущерба", - сказал он. Белорусские правоохранительные органы намерены в ближайшее время обратиться в компетентные органы других стран с запросом об оказании правовой помощи в расследовании данного уголовного дела.

Ранее также сообщалось, что на основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В тот же день незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более десятка сотрудников компании.