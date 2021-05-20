Суд огласит приговор обвиняемому в серии отравлений на Чистых прудах в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор обвиняемому в серийных отравлениях уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Сабанова назначено на 12:00 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Представители СМИ не будут допущены на оглашение в связи ограничительными мерами из-за распространения COVID-19.

Прокуратура в ходе прений просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии.

Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и четырех преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").

По версии следствия, Сабанов в районе московских Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить напиток, в который были добавлены лекарственные препараты, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого он грабил своих жертв. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.