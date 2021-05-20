Правоохранители установили основные лица, причастные к пыткам в колониях и СИЗО Приангарья

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили большую часть причастных к пыткам, факты которых были выявлены в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Об этом в четверг сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Совместно с коллегами из МВД, из ФСБ мы выявляем и уже выявили основной практически состав лиц, которые были причастны к злоупотреблениям, оскорблениям, унижениям, пыткам людей. Я надеюсь, мы все уголовные дела доведем до конца. <…> К сожалению, этот нарыв складывался десятилетиями. Такого больше не повторится и не будет. Пример Иркутской области должен быть показателен для всех регионов", - сказал Калашников.

18 января ФСИН России начала проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. По результатам проверки возбуждено девять уголовных дел в отношении сотрудников ГУФСИН, обвиняемых и уже осужденных. Установлены более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.