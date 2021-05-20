В Стамбуле задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности ИГ

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг телеканал TRT.

По его данным, отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности Стамбула провел одновременные рейды по 20 адресам в 10 районах города. Национальность подозреваемых не указывается.

В ходе обысков изъято большое количество документации террористической организации, а также данные на электронных носителях. По информации властей, подозреваемые были вовлечены в подготовку терактов, они доставлены в управление для прохождения допроса.