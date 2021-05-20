В Карелии возбудили дело по признакам сговора на торгах за право поставки детского питания

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 мая. /ТАСС/. МВД по Карелии возбудило уголовное дело по признакам картельного сговора шести юридических лиц на торгах за право поставлять детское питание в 16 организаций здравоохранения и образования региона в период с 2015-го по 2017 год. Предположительно, незаконный доход компаний составил более 68,7 млн рублей, сообщили в четверг на сайте карельского УФАС.

"Следственным управлением МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ. Основанием для возбуждения данного дела послужили ранее представленные в адрес прокуратуры Карелии материалы антимонопольного расследования Карельского УФАС России - решение о признании незаконными действий ООО "Мегаторг плюс", ООО "Все для ваших детей", ООО "Онежснаб", ООО "Детские программы", ООО "Петроторг", ИП Андреев С. В. (все компании зарегистрированы в Петрозаводске), которые выразились в ограничении конкуренции (в составе картеля) при проведении государственных торгов на поставку продуктов детского питания в учреждения здравоохранения и образования республики в период с 2015-го по 2017 год", - говорится в сообщении.

Фигурантами дела стали руководители компаний, которые занимались поставками продуктов в социальные учреждения республики. Впервые антимонопольный орган выявил нарушение закона о конкуренции в работе этих коммерческих структур в октябре 2018 года. УФАС установило, что фирмы координировали свои действия во время торгов, имитируя добросовестную конкуренцию и подавая предложения по снижению цены с одного IP-адреса. Участники сговора хотели, чтобы итоговая цена контракта была снижена не более чем на 2,5%. При этом общая изначальная сумма контрактов составляла более 74,2 млн рублей.

Несколько фирм признались в неконкурентном соглашении, однако фирма "Мегаторг плюс" не согласилась с решением антимонопольной службы и оспорила его в Арбитражном суде Карелии, который, в свою очередь, встал на сторону коммерческой организации. В 2019 году УФАС оспорило отмену своего решения в 13-м арбитражном апелляционном суде Санкт-Петербурга, по итогам апелляционного рассмотрения дела требования регионального управления были снова признаны законными и обоснованными.

В результате ИП Андреев С. В., ООО "Все для ваших детей", "Онежснаб" и "Мегаторг плюс" были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ и оштрафованы на 20 тыс. рублей, 135 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 465,5 тыс. рублей соответственно. Две оставшиеся фирмы к административной ответственности не привлекались, так как они полностью признали вину и содействовали в антимонопольном расследовании.