Суд в Москве арестовал замгубернатора Новгородской области Колотилову

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель губернатора Новгородской области, экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова арестована по обвинению в крупном мошенничестве.

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который рассматривал соответствующее ходатайство следствия.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании Колотиловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - сказали в суде.

По этому делу проходит также заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева. В суде не уточнили место работы обвиняемых.

На сайте Минпромторга указано, что Покидышева работает в должности замглавы департамента развития фармацевтической промышленности. На сайте правительства Новгородской области указано, что в данный момент Колотилова работает заместителем губернатора региона.