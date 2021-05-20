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Суд в Москве арестовал замгубернатора Новгородской области Колотилову

Ее взяли под стражу до 19 июля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель губернатора Новгородской области, экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова арестована по обвинению в крупном мошенничестве.

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который рассматривал соответствующее ходатайство следствия.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании Колотиловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - сказали в суде.

По этому делу проходит также заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева. В суде не уточнили место работы обвиняемых.

На сайте Минпромторга указано, что Покидышева работает в должности замглавы департамента развития фармацевтической промышленности. На сайте правительства Новгородской области указано, что в данный момент Колотилова работает заместителем губернатора региона.

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