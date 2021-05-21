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Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае
Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае
Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае
Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае
Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае

Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

21 мая в городе Березники Пермского края десятиклассник напал с ножом на учителя.

  • Инцидент произошел в лицее №1.
  • Нападавший задержан.
  • Преподавателя доставили в краевую больницу имени Вагнера. Учительница находится в состоянии средней степени тяжести.
  • За ней направили вертолет для дальнейшей транспортировки в Пермь.
  • Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова рассказала, что школьник не состоял на учете.
  • Занятия в лицее отменены.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Теги
РоссияПермский край
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