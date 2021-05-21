Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае

21 мая в городе Березники Пермского края десятиклассник напал с ножом на учителя.
- Инцидент произошел в лицее №1.
- Нападавший задержан.
- Преподавателя доставили в краевую больницу имени Вагнера. Учительница находится в состоянии средней степени тяжести.
- За ней направили вертолет для дальнейшей транспортировки в Пермь.
- Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова рассказала, что школьник не состоял на учете.
- Занятия в лицее отменены.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".