Владелица питомника в Подмосковье осуждена условно за гибель растерзанного собакой ребенка

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ивантеевский городской суд приговорил к двум годам условно владелицу питомника Наталью Трофимову за гибель 11-летнего ребенка, растерзанного ее собакой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Суд назначил Трофимовой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - сообщили в надзорном ведомстве.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 2 января 11-летний мальчик вместе с родителями был в гостях в частном доме в Ивантеевке у заводчицы собак, где она содержала питомник с семью животными различных пород, в том числе восточно-европейских и немецких овчарок. Пока взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе. Мальчик зашел на огороженную территорию к вольерам с собаками и открыл дверцу. Животные загрызли ребенка до смерти.