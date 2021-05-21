В Великом Новгороде ребенок пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Ребенок пострадал в ДТП с пассажирским автобусом на улице Державина в Великом Новгороде. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

"На улице Державина, возле дома 12, водитель автобуса МАЗ - женщина 1992 года рождения - не предоставила преимущественного права в движении автомобилю Volkswagen Tiguan под управлением водителя - женщины 1975 года рождения, - после чего, автомобиль "Фольксваген" от удара совершил наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и его пассажир - мальчик, 2012 года рождения - доставлены в медицинскую организацию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент ДТП пассажиров в автобусе не было, обстоятельства аварии выясняются.