Управлявший машиной пьяный подросток насмерть сбил женщину под Тулой

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Куркинском районе Тульской области, где утром в пятницу 17-летний пьяный водитель ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, столкнулся с легковой машиной, а затем насмерть сбил женщину-пешехода. Он скрылся с места происшествия, но был задержан, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Авария произошла утром 21 мая на автодороге в Куркинском районе. По данным следствия, 17 летний водитель ВАЗ-2105 был в состоянии алкогольного опьянения, в салоне находились еще два человека, один из которых также несовершеннолетний. Автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другой легковой машиной, после чего был отброшен на обочину, где сбил 63-летнюю женщину. "От полученных повреждений женщина скончалась. После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан", - отметили в пресс-службе, добавив, что автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.