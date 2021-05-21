{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Управлявший машиной пьяный подросток насмерть сбил женщину под Тулой

Он скрылся с места преступления, однако его задержали

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Куркинском районе Тульской области, где утром в пятницу 17-летний пьяный водитель ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, столкнулся с легковой машиной, а затем насмерть сбил женщину-пешехода. Он скрылся с места происшествия, но был задержан, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Авария произошла утром 21 мая на автодороге в Куркинском районе. По данным следствия, 17 летний водитель ВАЗ-2105 был в состоянии алкогольного опьянения, в салоне находились еще два человека, один из которых также несовершеннолетний. Автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другой легковой машиной, после чего был отброшен на обочину, где сбил 63-летнюю женщину. "От полученных повреждений женщина скончалась. После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан", - отметили в пресс-службе, добавив, что автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.

Теги
РоссияТульская область
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Читать полностью