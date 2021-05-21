В Подмосковье арестовали четырех мигрантов за удержание двух попрошаек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Четверо граждан соседних государств арестованы в Подмосковье за незаконное удержание двух женщин, которых они заставляли заниматься попрошайничеством. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Люберцам судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 16 мая обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух женщин без определенного места жительства в квартиру в Люберцах. Отобрав у них документы и удерживая в квартире под угрозой применения насилия, обвиняемые заставили женщин просить подаяния в подземных переходах в Москве и области.

"Потерпевших удерживали в течение трех дней, после чего одна из них решила сбежать из квартиры. Женщина, спрыгнув с балкона со второго этажа, получила при этом травму позвоночника и стала звать на помощь", - сообщила представитель ГСУ. Очевидцами была вызвана скорая помощь и потерпевшую госпитализировали. В больнице она рассказала обо всех обстоятельствах преступления.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели, планируется назначение судебно-медицинских, психолого-психиатрических экспертиз фигурантам. Также осуществляется проверка на причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям на территории Москвы и Подмосковья.