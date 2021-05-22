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СМИ: чартерный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Софии

Вскоре после вылета из столицы Болгарии на борту выявили неисправность, передает телеканал BTV

СОФИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Самолет, выполнявший чартерный рейс из Болгарии в Египет, совершил в субботу экстренную посадку в софийском аэропорту.

Как сообщает телеканал BTV, самолет, на борту которого находились 137 пассажиров, вылетел из Софии в 7:44 (время совпадает с московским), вскоре после этого была выявлена неисправность и было принято решение о возвращении. В связи с инцидентом в аэропорт были отправлены команды спасателей и 13 бригад скорой помощи, однако их помощь не потребовалась, самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет.

Других подробностей происшествия не сообщается.

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