В Красноярске на Теплой речке обнаружили масляное пятно

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Масляное пятно обнаружено в Красноярске на Теплой речке, прокуратура региона организовала проверку, сообщила в субботу журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой края организована проверка по сообщению СМИ о появлении масляного пятна на Теплой речке в районе ТЭЦ-1. На место выехал сотрудник Красноярской природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и Минэкологии края. В настоящее время проводятся работы по ограждению места поражения заградительными бонами и обработка сорбентами. Площадь и источник загрязнения устанавливается", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным прокуратуры, пятно пришло с территории ТЭЦ-1. "С территории ТЭЦ идет ливневая труба, с которой идет выброс в речку", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе группы "Сибирская генерирующая компания" (СГК), которой принадлежит ТЭЦ-1, ТАСС сообщили, что в технологическом цикле ТЭЦ мазут не используется. "Для выяснения обстоятельств на ТЭЦ-1 собрана специальная комиссия, организована проверка аккредитованной лаборатории: будет выполнен забор проб на входе и выходе из обводного канала, - сообщили в компании. - Вокруг ТЭЦ-1 находится множество предприятий - это автоспецбазы, предприятия по переработке нефти и другие. Жидкость могла попасть в воду за пределами станции".