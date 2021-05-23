В России за сутки ликвидировали 67 лесных пожаров на 17,6 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали в РФ 67 лесных пожаров на площади 17,6 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 17 622 га", - говорится в сообщении.

На 23 мая в стране действовал 61 лесной пожар, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составила 4,7 тыс. га. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Тюменской области - 3 тыс. га земель лесного фонда, Ханты-Мансийском автономном округе - 886 га, Свердловской области - 235 га. В Красноярском крае площадь пожаров составляет 97 га, Иркутской области - 85 га, Якутии - 78 га. Небольшие по площади лесные пожары действуют в Приморском и Хабаровском краях, Республике Коми и Республике Башкортостан.

По информации Авиалесоохраны, на тушении задействованы 2,2 тыс. человек, 368 единиц техники, 72 воздушных судна на мониторинге и еще 20 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, режим ЧС введен на территории Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 53 субъектах Российской Федерации.