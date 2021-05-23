Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно приземлился в Казани в воскресенье из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

"В связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва, <...> произвел посадку, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в РКБ", - говорится в сообщении.

В главке уточнили, что на борту находилось 152 пассажира. В 09:39 мск самолет вылетел из международного аэропорта Казань в аэропорт Домодедово.