Пожар в центре Москвы на Большой Никитской улице потушили

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, возникшее в здании на реконструкции в центре Москвы на Большой Никитской улице. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"В 11:47 мск пожар ликвидирован на общей площади 20 кв. м, горел строительный мусор. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы, "движение [транспорта] перекрыто, на месте работают оперативные службы". В департаменте просят планировать маршруты в объезд Большой Никитской и прилегающих к ней улиц.

Как передает корр. ТАСС, около самого горевшего здания до сих пор наблюдается небольшое задымление и находится пожарная техника, поэтому движение по улице с двумя полосами сильно затруднено. Проезд непосредственно у места инцидента перекрыт машинами полиции.

Возгорание возникло в здании на Большой Никитской улице, 9/15, где планируют открыть гостиницу. На момент возникновения пожара людей в здании не было. Из-за пожара на Большой Никитской улице наблюдалось задымление.