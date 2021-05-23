{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области произошла авария с участием автобуса и грузовика

Один человек погиб и один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"Около 11:00 на 1 018-м км трассы М-4 "Дон" (Октябрьский сельский район) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем DAF. В результате ДТП один человек погиб (пассажир автобуса), один пассажир пострадал", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияРостовская область
СК в Ярославле проверит дорогу, связывающую десятки сел, после жалоб на плохой ремонт
На ремонт дороги в 2020 году из регионального бюджета направили около 40 млн рублей
Читать полностью