В Ростовской области произошла авария с участием автобуса и грузовика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"Около 11:00 на 1 018-м км трассы М-4 "Дон" (Октябрьский сельский район) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем DAF. В результате ДТП один человек погиб (пассажир автобуса), один пассажир пострадал", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.