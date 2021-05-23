В Волгограде задержали мужчину, устроившего стрельбу около ТЦ

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Полиция задержала 25-летнего мужчину, устроившего стрельбу в субботу возле торгового центра "Европа" в Волгограде, в результате чего трое местных жителей получили телесные повреждения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы после конфликта около торгового центра в Волгограде.

"Сотрудниками ОП-4 установлен и задержан житель Краснооктябрьского района 1996 года рождения, причинивший телесные повреждение вчера около "Европы Ситимолл". Это инструктор "X-Fit", - сказали в пресс-службе.

В содеянном мужчина сознался. Он стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре, добавили в пресс-службе ведомства.