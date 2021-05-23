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При столкновении трех машин в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек

На федеральной автодороге Черкесск - Домбай столкнулись три машины

ЧЕРКЕССК, 23 мая. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии, в результате пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

"23 мая около 15:30 на федеральной автодороге Черкесск - Домбай на пересечении улиц Ленина и Степной в Черкесске произошло ДТП с участием трех автомобилей: Toyota Camri, ВАЗ-2112, Lada Niva. В результате ДТП пострадали три водителя и два несовершеннолетних пассажира", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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