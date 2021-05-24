Альпинист из Пятигорска умер при восхождении на гору Эльбрус

ТАСС, 24 мая. Один человек умер от сердечного приступа при восхождении на гору Эльбрус в составе группы альпинистов. Сотрудники МЧС оказали помощь при транспортировке тела, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

"Группа из г. Пятигорск, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырех человек. Одному из участков группы стало плохо (сердечный приступ), он скончался на месте. Для транспортировки тела погибшего выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе четырех человек и одной единицы техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 02:02 (мск) 24 мая тело альпиниста спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.

Курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха. Высота горы Эльбрус - 5 642 м, она популярна как круглогодичный курорт.