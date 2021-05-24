Среди погибших в результате крушения фуникулера на севере Италии были пятеро израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Пятеро граждан Израиля, включая двухлетнего ребенка, погибли при падении кабины подъемника в горах на севере Италии в воскресенье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД еврейского государства, указав, что все погибшие являлись членами одной семьи.

"В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян", - говорится в сообщении. Это "семейная пара, учившаяся и работавшая в Италии, и их сын (два года)", а также бабушка и дедушка жены, приехавшие в Италию "навестить внучку и правнуков", указали в пресс-службе. "Гражданин Израиля - ребенок пяти лет - получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице", - добавили в МИД, сообщив, что "израильское посольство в Риме помогает доставить тела погибших в Израиль".

В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения в воскресенье на севере Италии примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина фуникулера, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины произошедшего выясняются. Итальянские власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура открыла расследование.