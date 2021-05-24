В Волгограде задержали водителя автомобиля, въехавшего на лестницу Центральной набережной

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Полиция установила личность и задержала в Волгограде водителя пикапа Toyota Tundra, который въехал по лестнице Центральной набережной, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранним утром воскресенья камеры наблюдения системы АПК "Безопасный город" зафиксировали, как внедорожник Toyota поднимается по ступеням лестницы Центральной набережной.

"Волгоградские полицейские установили личность и задержали водителя внедорожника, осуществлявшего движение по лестнице Центральной набережной, им оказался 31-летний волгоградец, житель Ворошиловского района. Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы", - сказали в пресс-службе.

Дорожными камерами зафиксирован и факт перевозки лихачом девушки вне салона автомобиля. Пассажирка пикапа находилась в кузове, который служит для перевозки вещей и грузов. В отношении водителя внедорожника составлены материалы об административных правонарушениях по двум статьям КоАП РФ - 12.15 ("Движение по пешеходным дорожкам") и 12.23 ("Нарушение правил перевозки людей"), добавили в пресс-службе ведомства.