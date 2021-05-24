Град повредил посевы в трети округов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Град повредил посевы в восьми из 26 округов Ставрополья, большинство площади занимают посевы пшеницы. Производители намерены провести пересев культур, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минсельхоза.

В субботу и воскресенье местами в регионе прошли грозы с градом и шквалистым ветром. По информации "Ставропольской военизированной службы", в некоторых округах градовый процесс достигал высокой мощности, местами диаметр градин превышал 3 см. В социальных сетях жители Ставрополья сообщали о повреждении сельскохозяйственных культур, жилых строений, хозяйственных построек и так далее.

"На территории восьми округов Ставропольского края выпал град. В числе наиболее пострадавших округов - Новоселицкий, Андроповский и Георгиевский. В общей сложности от градовых процессов пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади 13 тыс. га (менее 1% от общей площади посевов - прим. ТАСС), в том числе озимой пшеницы - 10 тыс. га, озимого ячменя - 1 тыс. га, кукурузы - 0,5 тыс. га, подсолнечника - 1,2 тыс. га, кормовых - 0,3 тыс. га", - говорится в сообщении.

По информации министерства, застрахованы были чуть более 2,5 тыс. га побитых градом посевов. "На площади 10 тыс. га зафиксированы повреждения сельхозкультур до 50%, от 50% до 99% - на площади 185 га, полностью погибли посевы на площади 2,8 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители в пострадавших округах продолжают наблюдение за посевами, а также планируют произвести пересев", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства Вячеслава Дридигера.

Ежегодно из бюджета Ставрополья выделяют деньги на проведение противоградовых работ. В 2021 году объем средств составляет 50 млн рублей. Противоградовые работы на площади 830 тыс. га будут проводиться "Ставропольской военизированной службой" до 8 июня - в период наиболее активного образования градовых облаков. Общая площадь зерновых на Ставрополье составляет порядка 2 млн га.