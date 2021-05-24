СК и прокуратура проводят проверки после аварийной посадки воздушного шара под Тулой

ТАСС, 24 мая. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки после аварийной посадки воздушного шара в Тульской области.

"По предварительным данным, 23 мая примерно в 19:00 воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров, совершил жесткую посадку, задев при этом провода и повалив электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Следователем Юго-Западного следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, аварийная посадка воздушного шара произошла в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. Проведение проверки поручено Тульскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.