"Лукойл Коми" завершает сбор нефтепродуктов с воды после разлива

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Лукойл Коми" завершает сбор нефтепродуктов с водной поверхности в республике Коми после их разлива, компания также продолжает очистку прибрежной территории. Об этом сообщается в пресс-релизе "Лукойл Коми".

"На водной поверхности заканчивается сбор нефтепродуктов - по большей части уже в связанном сорбентами виде. Продолжается очистка берегов реки, вдоль которых осталась лишь часть нефтепродуктов из-за спада воды после паводка. Ведется очистка и замывка береговой линии и прибрежной растительности, вырезка загрязненного кустарника. В общей сложности начиная с 11 мая собрано и вывезено на утилизацию более 1 500 кубометров речной воды и льдин с признаками нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, завершается очистка территории в районе разгерметизации. После полного сбора и вывоза загрязненного грунта будет проведена рекультивация земель.

"Ведется постоянный мониторинг компонентов окружающей среды на предмет содержания нефтепродуктов", - добавили в компании.

Признаки нефтеразлива зафиксировали в Коми 11 мая, когда на реке Колва появились нефтяные пленки. В ситуации ледохода для сбора нефтесодержащей жидкости использовали не только боновые заграждения, но и баржи, искусственные затоны. Всего установлено 2 500 км боновых заграждений, говорил ранее губернатор Владимир Уйба.

Причиной нефтеразлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). По данным главы Росприроднадзора, площадь загрязненных земель из-за аварии - порядка 1,3 га, на грунт "пролились" около 100 тонн, из них девять тонн попали в реку.