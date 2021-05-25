Уголовное дело о нецелевом расходовании средств дорожного нацпроекта возбуждено в Мордовии

ТАСС, 25 мая. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании 8,5 млн рублей при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств") при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проверки работ по ремонту в Саранске участков автомобильных дорог по ул. А. Невского и по Александровскому шоссе установлены факты нецелевого расходования должностными лицами администрации городского округа Саранск и казенного учреждения "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" бюджетных средств в размере более 6 млн рублей и более 2,5 млн рублей соответственно.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики.