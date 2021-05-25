В припаркованной в центре Москвы машине нашли оружие

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили две единицы огнестрельного оружия в салоне машины в центре столицы благодаря бдительным прохожим. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В 11:44 граждане сообщили в полицию, что в салоне автомобиля в 1-м Добрынинском переулке находятся предметы, похожие на оружие. Сотрудники полиции изъяли два предмета, внешне похожих на оружие, и отправили их на исследование", - рассказали в ведомстве.

Хозяин машины установлен, его ищут.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что по предварительной информации, изъят охолощенный автомат АКС-74У, холостые патроны и обрез.