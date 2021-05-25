Рисков для отдыха на побережье Черного моря из-за утечки нефтепродуктов нет

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря вблизи Туапсе не угрожает проведению курортного сезона. Жалобы от гостей прибрежных гостиниц не поступали, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте администрации города Туапсе.

Ранее сообщалось, что масляные пятна ликвидированы в акватории, водолазы обследовали дно на предмет выявления источника. Пресс-служба ЮРПСО МЧС России сообщала, что водолазы обнаружили место выхода нефтепродуктов на поверхность Черного моря в Туапсе, нефтепродукты в виде скоплений выходили из грунта в море.

"По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и грунта, после завершения исследований станет известно, какие именно нефтепродукты попали в море, представители управления ветеринарии погибших птиц и животных в морской акватории не обнаружили. В данный момент наблюдения за качеством морской воды и мониторинг ситуации в акватории Черного моря продолжаются.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря. Позже Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняли, что ведутся работы по ликвидации последствий, разлив произошел в 800 м от берега. Администрация Туапсе сообщала, что нефтепродукты, по предварительным данным, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора, водолазы обнаружили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю после исследования проб воды и грунта на пляжах в Туапсе заявили, что оснований закрывать пляжи нет.