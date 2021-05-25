Нефтепродукты оказались на поверхности моря у Туапсе после выхода из грунта

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Водолазы обнаружили место выхода нефтепродуктов на поверхность Черного моря в Туапсе, нефтепродукты в виде скоплений выходили из грунта, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что масляные пятна ликвидированы в акватории моря, водолазы обследовали дно на предмет выявления источника.

"Работы проводились на удалении 700 м от берега на глубине 10 м, в результате спуска обнаружили, что грунт является местом выхода нефтепродукта", - сообщили в ведомстве, утонив, что нефтепродукты выходили в виде скоплений диаметром около 10-15 мм.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили разлив нефтепродуктов, велось устранение последствий. По предварительным данным администрации Туапсе, нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщали, что по факту загрязнения акватории Черного моря в порту Туапсе возбуждено административное дело в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе", площадь загрязнения акватории Черного моря составляет 1 134 427 кв. м.