По факту загрязнения нефтепродуктами Черного моря возбудили административное дело

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов по факту загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе нефтепродуктами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ведомства.

"Управление Росприроднадзора по данному факту возбудило дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны водных объектов") в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе", проводится административное расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы административного расследования по факту загрязнения морской среды с произведенным расчетом ущерба будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 252 УК РФ.

Во вторник сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора с привлечением специалистов ФГБУ "ЦЛАТИ" по ЮФО провели обследование акватории Черного моря в порту Туапсе. По информации ведомства, в ходе обследований выяснено, что в створе глубоководного канализационного выпуска, эксплуатируемого МУП "ЖКХ города Туапсе", наблюдается выделение вещества темного цвета с характерным запахом нефтепродуктов.

Ранее во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что следов нефтепродуктов в очистных сооружениях Туапсе, где в акваторию Черного моря попали нефтепродукты, не обнаружено. Она уточнила, что площадь загрязнения акватории - 1 134 427 кв. м.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря. Автор предполагает, что это нефтепродукты, уточняется, что инцидент произошел в Туапсе, сообщается о резком запахе. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняли, что ведутся работы по ликвидации последствий, розлив произошел в 800 м от берега, ПДК в воздухе не превышена. Администрация Туапсе сообщала, что нефтепродукты, по предварительным данным, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора, водолазами обнаружены два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора.