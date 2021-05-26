В Приамурье у продавца изъяли 20 кг икры осетра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Около 20 кг икры краснокнижного амурского осетра изъято у продавца на сельскохозяйственном рынке в Благовещенске. Ущерб природе оценивается в 4,3 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

"В результате реализации плановых мероприятий на сельскохозяйственном рынке ВДНХ у индивидуального предпринимателя при попытке реализации изъята партия икры осетровых видов рыб - амурского осетра общим весом около 5 кг <…> Преступная деятельность предпринимателя пресечена путем изъятия из незаконного оборота в общей сложности около 20 кг производных особо ценных диких водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительный ущерб водным биологическим ресурсам составляет более 4,3 млн рублей.

Амурский осетр занесен в Красную книгу России. С 1958 года действует запрет на промысел обоих видов в дикой природе.