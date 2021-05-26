Экс-глава компании-собственника "Зимней вишни" была уверена в системе пожаротушения в ТРЦ

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова не инициировала установку системы пожаротушения на четвертом этаже ТРЦ, где находились кинотеатры, поскольку считала, что безопасность здания обеспечена при его сдаче в эксплуатацию. Об этом она сообщила на заседании Заводского районного суда.

"В момент моего трудоустройства в "Зимней вишне" здание второй очереди уже было введено в эксплуатацию и мне были выданы копии двух основных документов: заключение о соответствии построенного (реконструируемого) объекта техническим регламентам и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Наличие этих двух документов, с учетом моего жизненного и профессионального опыта, говорит о том, что все сделано как нужно. Сомневаться в том, что пожарная безопасность не обеспечена в здании второй очереди у меня тоже не было оснований", - сказала Богданова.

Она считает обвинение в отсутствии водяной системы пожаротушения на четвертом этаже ТЦ в свой адрес незаконным. По ее словам, отсутствие данной системы не являлось нарушением законодательства, поскольку такая система устанавливается при наличии кинозала более чем на 700 человек. В "Зимней вишне" же все три кинозала вмещали около 500 человек.