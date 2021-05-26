Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Защита осужденного актера Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на определение Мосгорсуда и просит передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где слушалось дело по существу.

"В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина П. А., Филиппова Р. М., защитники Ефремова М. О. Они просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", - сказали в суде.

22 октября 2020 года апелляционным определением Мосгорсуда приговор Ефремову был изменен, наказание в виде лишения свободы смягчено с 8 лет до 7,5 года колонии общего режима. В остальной части приговор Пресненского суда был оставлен без изменения.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.