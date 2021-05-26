Депутат Кировского Заксобрания подозревается в уклонении от налогов

ТАСС, 26 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия "Алмис" и депутата Михаила Скворцова, его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО ПКП "Алмис" <…> по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов группой лиц в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор ООО "Промышленно-коммерческое предприятие "Алмис", депутат Заксобрания Кировской области шестого созыва Михаил Скворцов в период с 2016 по 2018 года, вступив в преступный сговор с подчиненными, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Для этого были созданы поддельные документы по приобретению лесопродукции и металлопродукции.

"В результате <…> совершено уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, подлежащих уплате ООО ПКП "Алмис" в размере не менее 54 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.