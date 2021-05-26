В Самаре возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напали собаки

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины в Самаре, на которую напали собаки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"Следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 19 мая примерно в 7:50 (6:50 мск) на пустыре около одного из жилых домов на улице Земской микрорайона Южный город Волжского района Самары. Стая бездомных собак напала на местную жительницу 1956 года рождения, в результате чего она была госпитализирована. По данным региональной прокуратуры, в среду женщина умерла.

СК проводит процессуальную проверку по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации сельского поселения своих обязанностей. При этом следователи установили, что власти заключили контракт на отлов бродячих животных. СК проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Прокуратура региона также организовала проверку. В частности, проверяется деятельность органов местного самоуправления в части исполнения обязанности по организации отлова безнадзорных животных, а также организации, выполнявшей эти работы по муниципальному контракту, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ход и расследование уголовного дела также взяты прокуратурой на контроль.