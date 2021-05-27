Экс-министру внутренних дел Ингушетии отменили домашний арест

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, который был задержан в феврале в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году, спустя сутки отменили меру пресечения в виде домашнего ареста, вернув под стражу на два месяца. Об этом на своей странице в Instagram сообщил адвокат Погорова Магомед Гагиев.

"Ахмеда Погорова арестовали на два месяца", - сообщил Гагиев в посте.

Экс-министр был отпущен под домашний арест Верховным судом Кабардино-Балкарии во вторник.

Погорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Организация применения насилия в отношении представителей власти"). Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным СК, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, продолжившееся и на следующий день. Протестующие применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

Всего были задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела были выделены в отдельное производство и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 из них вынесены обвинительные приговоры.