Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась почти на 14%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Общая площадь пожаров в лесах на территории РФ за последние сутки увеличилась с почти 2,8 тыс. га до более 3,1 тыс. га, или на 13,7%, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"27 мая 2021 года на территории Российской Федерации действуют 38 лесных пожаров на площади 3 154 га", - говорится в сообщении ведомства.

На утро среды в России действовало 43 лесных пожара на площади 2 775 га.

Наибольшая площадь горения наблюдается в Тюменской области - 1 932 га. Крупные пожары действуют в Омской области, Красноярском крае, Якутии, Башкортостане. Мелкие - в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

В тушении задействованы 2 154 человека, привлечено 497 единиц техники, 37 воздушных судов на мониторинг и 10 воздушных судов на тушение. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана".

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ. Режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 50 регионах.