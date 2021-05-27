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В Японии начали обследовать судно, которое столкнулось с российским траулером

Для инспекции в порт Момбэцу прибыл следователь из комитета транспортной безопасности страны, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Береговая охрана японского порта Момбэцу (префектура Хоккайдо) приступила в четверг к обследованию состояния рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", которая днем ранее столкнулась с российским траулером "Амур". Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Японское судно, которое в результате столкновения перевернулось, было отбуксировано в Момбэцу. Для инспекции в порт также прибыл следователь из комитета транспортной безопасности Японии.

Инцидент произошел в среду утром в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет. Согласно данным посольства РФ в Японии, рыболовный траулер "Амур" после столкновения был направлен в порт города Момбэцу.

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ЯпонияРоссия
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