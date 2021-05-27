Число жертв крушения пожарного вертолета во Флориде увеличилось до четырех

ТАСС, 27 мая. Все четыре человека, находившиеся на борту пожарного вертолета, потерпевшего крушение во вторник недалеко от аэропорта города Лисберг (штат Флорида, США), погибли. Об этом в среду информировало местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на власти.

По его данным, тела троих человек были обнаружены в ходе поисков, которые продлились почти сутки. Ранее сообщалось об одном погибшем.

В комментарии телеканалу представитель полиции сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность, вследствие которой хвост отделился от основной части вертолета и обрушился на взлетно-посадочную полосу. Остальная часть воздушного судна упала в болотистую местность.

Инцидент произошел днем во вторник во время учений. Федеральное управление гражданской авиации и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием произошедшего.