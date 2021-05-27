На Сахалине задержан мужчина, сообщивший о "минировании" областного наркодиспансера

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность мужчины, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"К деянию причастен 38-летний житель областного центра. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказали в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В среду днем в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" областного наркодиспансера в Южно-Сахалинске. На место незамедлительно выдвинулись все оперативные службы островной столицы. Была проведена эвакуация людей и оцеплена территория. В ходе обследования помещений подозрительных предметов не обнаружено.