{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование пожара в "Зимней вишне"
Обновлено 

Директор компании по обслуживанию пожарной системы в "Зимней вишне" частично признал вину

Игорь Полозиненко заявил в суде, что не сообщал в надзорные органы о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в ТРЦ

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Игорь Полозиненко в ходе прений на заседании Заводского районного суда частично признал свою вину по делу о пожаре, заявив, что не сообщал в надзорные органы о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в ТРЦ.

На эту тему

"Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части того, что я не сообщал о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в надзорные органы", - сказал Полозиненко.

Адвокат инженера "Системного интегратора" Александра Никитина Николай Быленок попросил оправдать его подзащитного. Защитник считает, что в действиях Никитина не было состава преступления. По словам защитника, противопожарные системы не могли выполнить свои функции с момента ввода их в эксплуатацию. Ошибки и нарушения в них были допущены еще на стадии проектирования. Никитин же, по закону не имел права вносить в них изменения.

Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Гособвинение запросило для них шесть лет и восемь месяцев и 5,5 года колонии общего режима.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
Вынесенная из нефтескважины в Коми порода относится к малотоксичным веществам
Самопроизвольный выход горной породы ранее зафиксировали в 20 км от Усинска
Читать полностью