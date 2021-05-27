Директор компании по обслуживанию пожарной системы в "Зимней вишне" частично признал вину

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Игорь Полозиненко в ходе прений на заседании Заводского районного суда частично признал свою вину по делу о пожаре, заявив, что не сообщал в надзорные органы о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в ТРЦ.

"Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части того, что я не сообщал о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в надзорные органы", - сказал Полозиненко.

Адвокат инженера "Системного интегратора" Александра Никитина Николай Быленок попросил оправдать его подзащитного. Защитник считает, что в действиях Никитина не было состава преступления. По словам защитника, противопожарные системы не могли выполнить свои функции с момента ввода их в эксплуатацию. Ошибки и нарушения в них были допущены еще на стадии проектирования. Никитин же, по закону не имел права вносить в них изменения.

Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Гособвинение запросило для них шесть лет и восемь месяцев и 5,5 года колонии общего режима.