Дело о халатности возбудили в Чите из-за аварийного дома

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Следователи в Чите возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации города, которые не расселили многоквартирный жилой дом, признанный аварийным в июле 2020 года. При этом в здании проживают 148 человек, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По данным следствия, в июле 2020 года межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации Читы, обследовала многоквартирный дом номер 39, расположенный в микрорайоне Северный. По заключению комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации городского округа с июля 2020 года по настоящее время не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей - их расселению и предоставлению другого жилья", - сказал Марков.

Следователи изучают техническую документацию и устанавливают должностных лиц, ответственных за расселение здания.

Как уточнил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, региональные власти знают о проблеме и ищут средства для переселения жителей - на это необходимо порядка 300 млн рублей.